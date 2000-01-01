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Миронов Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Миронов Михаил Герасимов

Мать: Анна Ефремова

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Александра Иванова

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Александра Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Иванова

Смерть
Неизвестно
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