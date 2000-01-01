Миронов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Миронов Михаил Герасимов
Мать: Анна Ефремова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Александра Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Иванова
Смерть
Неизвестно