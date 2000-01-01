Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Миронов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Миронов Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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