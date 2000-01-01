Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Миронов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Миронов Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно