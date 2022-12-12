Петухова (Потапова) Антонина Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1900
Дата смерти20.09.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1900
Отец: Потапов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Петухова Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Петухов Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Петухов Евгений Яковлевич
Отец ребёнка: Петухов Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Петухов Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Семёнова Тамара Яковлевна
Отец ребёнка: Петухов Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
08.12.1931
Отец ребёнка: Петухов Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
08.12.1931
Дочь: Герасимова Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Петухов Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
04.12.1938
Дочь: Денискина Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Петухов Яков Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1980