Петухова (Потапова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Потапова) Антонина Васильевна

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Место рождения

Антропово, Чехов, Московская область

Дата рождения

25.02.1900

Дата смерти

20.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1900

Отец: Потапов Василий

Мать: не указана

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Петухова Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Петухов Яков Георгиевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1920

Сын: Петухов Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Петухов Яков Георгиевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1923

Сын: Петухов Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Петухов Яков Георгиевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Семёнова Тамара Яковлевна

Отец ребёнка: Петухов Яков Георгиевич

Рождение ребёнка
08.12.1931

Сын: Петухов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Петухов Яков Георгиевич

Рождение ребёнка
08.12.1931

Дочь: Герасимова Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Петухов Яков Георгиевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.12.1938

Дочь: Денискина Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Петухов Яков Георгиевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Яков Георгиевич

Смерть
20.09.1980
Москва, город федерального значения Москва
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