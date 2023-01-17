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Потапов Василий

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Место рождения

Антропово, Чехов, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
25.02.1900

Дочь: Петухова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

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