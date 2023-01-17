Потапов Василий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1900
Дочь: Петухова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: не указана