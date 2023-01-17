Петухова Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Надежда Яковлевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1917

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Петухов Яков Георгиевич

Мать: Петухова Антонина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1917
Москва, город федерального значения Москва
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