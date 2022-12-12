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Петухов Яков Георгиевич

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Место рождения

Марково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Петухов Георгий

Мать: не указана

Марково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Петухова Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1920

Сын: Петухов Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1923

Сын: Петухов Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Семёнова Тамара Яковлевна

Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
08.12.1931

Сын: Петухов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
08.12.1931

Дочь: Герасимова Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.12.1938

Дочь: Денискина Галина Яковлевна

Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Антонина Васильевна

Смерть
1942
Ушёл воевать в составе 21 ДНО Киевского р-на г. Москвы. Пропал без вести на рубеже 1941-1942 гг.
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