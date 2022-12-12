Петухов Яков Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Петухов Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Петухова Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Петухов Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Семёнова Тамара Яковлевна
Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
08.12.1931
Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
08.12.1931
Дочь: Герасимова Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
04.12.1938
Дочь: Денискина Галина Яковлевна
Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Ушёл воевать в составе 21 ДНО Киевского р-на г. Москвы. Пропал без вести на рубеже 1941-1942 гг.