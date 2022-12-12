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Петухов Борис Яковлевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1923

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Петухов Яков Георгиевич

Мать: Петухова Антонина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1999
Москва, город федерального значения Москва
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