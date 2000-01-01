Семёнова (Петухова) Тамара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнова (Петухова) Тамара Яковлевна

Семёнова (Петухова) Тамара Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Петухов Яков Георгиевич

Мать: Петухова Антонина Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close