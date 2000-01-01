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Семёнова (Петухова) Тамара Яковлевна
Семёнова (Петухова) Тамара Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Пол
Женский
Отец
Петухов Яков Георгиевич
1890 г.р.
Мать
Петухова (Потапова) Антонина Васильевна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Петухов Яков Георгиевич
Мать:
Петухова Антонина Васильевна
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