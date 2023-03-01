Устинья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Кривоногов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Петр II
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Петр II
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Отец ребёнка: Петр II
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Сын: Кривоногов Михаил Петрович
Отец ребёнка: Петр II
Рождение ребёнка
08.01.1876
Сын: Филипп Петрович
Отец ребёнка: Петр II
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Петр II
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петр II
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин Петрович
Отец ребёнка: Петр II
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр II
Смерть
Неизвестно