Устинья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Кривоногов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Петр II

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Петр II

Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Кривоногов Алексей II

Отец ребёнка: Петр II

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Сын: Кривоногов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Петр II

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
08.01.1876

Сын: Филипп Петрович

Отец ребёнка: Петр II

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Петр II

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоногов Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр II

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин Петрович

Отец ребёнка: Петр II

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр II

Смерть
Неизвестно
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