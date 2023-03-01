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Петр II

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Кривоногов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Устинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Устинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Кривоногов Алексей II

Мать ребёнка: Устинья Тимофеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Сын: Кривоногов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Устинья Тимофеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
08.01.1876

Сын: Филипп Петрович

Мать ребёнка: Устинья Тимофеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Устинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоногов Иван Петрович

Мать ребёнка: Устинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин Петрович

Мать ребёнка: Устинья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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