Петр II
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Кривоногов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Мать ребёнка: Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Сын: Кривоногов Михаил Петрович
Мать ребёнка: Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.01.1876
Сын: Филипп Петрович
Мать ребёнка: Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин Петрович
Мать ребёнка: Устинья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно