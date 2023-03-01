Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константин Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр II

Мать: Устинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.02.1871

Дочь: Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1873

Сын: Иван Константинович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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