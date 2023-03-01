Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр II
Мать: Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.02.1871
Дочь: Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1873
Сын: Иван Константинович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно