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Кривоногов Григорий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

11.05.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: Петр II

Мать: Устинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.07.1870

Дочь: ■ Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.10.1871

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1874

Сын: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.08.1876

Сын: Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1878

Дочь: ■ Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
14.11.1880

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
11.08.1886

Сын: Кривоногов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
29.08.1886

Дочь: Александра (??)

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
28.05.1889

Дочь: Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Михайловна

Смерть
11.05.1906
Громково, Богородский, Московская область
Причина смерти: Порок сердца
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