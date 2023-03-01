Кривоногов Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1849
Дата смерти11.05.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1849
Отец: Петр II
Мать: Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.07.1870
Дочь: ■ Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
06.10.1871
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.09.1874
Сын: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.08.1876
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
30.09.1878
Дочь: ■ Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
14.11.1880
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
11.08.1886
Сын: Кривоногов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
29.08.1886
Дочь: Александра (??)
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
28.05.1889
Дочь: Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайловна
Смерть
11.05.1906
Причина смерти: Порок сердца