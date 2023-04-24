Кривоногов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногов Михаил Петрович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862

Отец: Петр II

Мать: Устинья Тимофеевна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
27.09.1881

Жена: Наталья (1-я жена)

Бракосочетание
10.02.1887

Жена: Мария Андреевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1897

Сын: Кривоногов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1914

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Анна Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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