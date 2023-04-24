Кривоногов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862
Отец: Петр II
Мать: Устинья Тимофеевна
Бракосочетание
27.09.1881
Жена: Наталья (1-я жена)
Бракосочетание
10.02.1887
Жена: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1897
Сын: Кривоногов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
10.03.1914
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Анна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Георгиевна
Смерть
Неизвестно