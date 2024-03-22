Кривоногов Алексей II — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногов Алексей II

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

01.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: Петр II

Мать: Устинья Тимофеевна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
26.09.1876

Жена: Параскева Сергеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1877

Сын: Кривоногов Александр Петрович

Мать ребёнка: Параскева Сергеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
31.12.1879

Сын: Васильев / Кривоногов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Параскева Сергеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Сын: Васильев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Параскева Сергеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1889

Дочь: ■ Алексеевна

Мать ребёнка: Параскева Сергеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1889

Дочь: ■ Алексеевна

Мать ребёнка: Параскева Сергеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Параскева Сергеевна

Смерть
01.03.1915
Громково, Богородский, Московская область
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