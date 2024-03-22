Кривоногов Алексей II
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смерти01.03.1915
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858
Отец: Петр II
Мать: Устинья Тимофеевна
Бракосочетание
26.09.1876
Жена: Параскева Сергеевна
Рождение ребёнка
17.10.1877
Сын: Кривоногов Александр Петрович
Мать ребёнка: Параскева Сергеевна
Рождение ребёнка
31.12.1879
Сын: Васильев / Кривоногов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Параскева Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Сын: Васильев Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Параскева Сергеевна
Рождение ребёнка
14.04.1889
Дочь: ■ Алексеевна
Мать ребёнка: Параскева Сергеевна
Рождение ребёнка
14.04.1889
Дочь: ■ Алексеевна
Мать ребёнка: Параскева Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Параскева Сергеевна
Смерть
01.03.1915