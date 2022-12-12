Гореликова (Денисова) Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти?.07.1979
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Денисов Филипп
Мать: Евфросиния
Рождение ребёнка
25.06.1924
Дочь: Бондаренко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гореликов Иван Ананьевич
Бытошь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
10.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гореликов Иван Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Гореликов Иван Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Гореликов Иван Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Гореликов Иван Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гореликов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Гореликов Иван Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гореликов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Гореликов Иван Ананьевич
Смерть
?.07.1979