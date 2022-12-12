Гореликова (Денисова) Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гореликова (Денисова) Екатерина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Денисов Филипп

Мать: Евфросиния

Рождение ребёнка
25.06.1924

Дочь: Бондаренко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Гореликов Иван Ананьевич

Бытошь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
10.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гореликов Иван Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Гореликов Иван Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Гореликов Иван Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Гореликов Иван Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гореликов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гореликов Иван Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гореликов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Гореликов Иван Ананьевич

Смерть
?.07.1979
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