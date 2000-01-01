(Денисова) Евфросиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Гореликова Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Денисов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Денисов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Денисов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Денисов Филипп
Смерть
Неизвестно