Денисов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Гореликова Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Евфросиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Евфросиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евфросиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Евфросиния
Смерть
Неизвестно