Бондаренко (Гореликова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.06.1924
Дата смерти?.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1924
Бракосочетание
23.03.1955
Рождение ребёнка
23.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Алексей Сергеевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Бондаренко Алексей Сергеевич
Смерть
?.12.2014