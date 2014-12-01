Бондаренко (Гореликова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Гореликова) Анна Ивановна

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Место рождения

Бытошь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

25.06.1924

Дата смерти

?.12.2014

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1924

Отец: Гореликов Иван Ананьевич

Мать: Гореликова Екатерина Филипповна

Бытошь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
23.03.1955

Муж: Бондаренко Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
23.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Алексей Сергеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Бондаренко Алексей Сергеевич

Смерть
?.12.2014
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