Гореликов Иван Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти15.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Гореликов Ананий
Мать: Фёкла
Рождение ребёнка
25.06.1924
Дочь: Бондаренко Анна Ивановна
Мать ребёнка: Гореликова Екатерина Филипповна
Бытошь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
10.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гореликова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Гореликова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Гореликова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Гореликова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гореликов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Гореликова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гореликов Сергей Иванович
Мать ребёнка: Гореликова Екатерина Филипповна
Смерть
15.02.1942