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Гореликов Иван Ананьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

15.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Гореликов Ананий

Мать: Фёкла

Рождение ребёнка
25.06.1924

Дочь: Бондаренко Анна Ивановна

Мать ребёнка: Гореликова Екатерина Филипповна

Бытошь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
10.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гореликова Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Гореликова Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Гореликова Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Гореликова Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гореликов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гореликова Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гореликов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Гореликова Екатерина Филипповна

Смерть
15.02.1942
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