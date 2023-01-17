Гореликов Ананий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гореликов Ананий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Гореликов Иван Ананьевич

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гореликов Пётр Ананьевич

Мать ребёнка: Фёкла

Бытошь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гореликов Андрей Ананьевич

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Ананьвна

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ананьевна

Мать ребёнка: Фёкла

Смерть
Неизвестно
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