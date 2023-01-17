Гореликов Ананий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Фёкла
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Фёкла
Бытошь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гореликов Андрей Ананьевич
Мать ребёнка: Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Ананьвна
Мать ребёнка: Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ананьевна
Мать ребёнка: Фёкла
Смерть
Неизвестно