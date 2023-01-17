посёлок Бытошь, посёлок Бытошь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Бытошь

Дятьковский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
908Бытошевский чугуноплавильный завод (Бытошское, состоит из трех слобод: Масловской, Глинки и Старой), слоб. каз.при разливе рч. Бытоши.8025112439513Церковь православная 1. Чугуноплавильный завод.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Брянский уезд, Бытошевская волость
222. Бытоша, село бывшее владельческое, при речке Бытоше, дворов 139, жителей 1008, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церковь православная, 5 лавок, 2 пос Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Дятьковский район
66506Бытошьраб.посёлок53°49'с.ш.34°06'в.д.N-36-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Дятьковский муниципальный район, Бытошское городское поселение
15616153051п Бытошьпоселок
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