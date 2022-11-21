(Гореликова) Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гореликова) Фёкла

(Гореликова) Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ананьевна

Отец ребёнка: Гореликов Ананий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гореликов Андрей Ананьевич

Отец ребёнка: Гореликов Ананий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Ананьвна

Отец ребёнка: Гореликов Ананий

Рождение ребёнка
1901

Сын: Гореликов Иван Ананьевич

Отец ребёнка: Гореликов Ананий

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гореликов Пётр Ананьевич

Отец ребёнка: Гореликов Ананий

Бытошь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.