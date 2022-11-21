(Гореликова) Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ананьевна
Отец ребёнка: Гореликов Ананий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гореликов Андрей Ананьевич
Отец ребёнка: Гореликов Ананий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Ананьвна
Отец ребёнка: Гореликов Ананий
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Гореликов Ананий
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Гореликов Ананий
Бытошь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно