Бондаренко Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1931
Дата смерти14.08.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1931
стар.: Жовтень село Лесные Хутора Нежинский район, Черниговская область, Украина Лесовы́е Хуторы́ (укр. Лісові Хутори; до 2016 года — Жо́втень[1], укр. Жовтень) — село в Носовском районе Черниговской... Показать все
Работа или профессия
Между 02.11.1954 и 14.08.1987
Плотник, столяр | Главленинградстрой (УНР-2 Треста-20) | Construction | Death | Исключен из списочного состава УНР-2 в связи со смертью. https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-3067
Бракосочетание
23.03.1955
Жена: Бондаренко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Анна Ивановна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Бондаренко Анна Ивановна
Смерть
14.08.1987
Причина смерти: HeartDisease