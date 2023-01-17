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Бондаренко Алексей Сергеевич

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Место рождения

Лесовые Хуторы, Чернігівська область

Дата рождения

01.02.1931

Дата смерти

14.08.1987

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1931

Отец: Бондарь Сергей Иоаннович

Мать: Бондаренко Анна Яковлевна

Лесовые Хуторы, Чернігівська область
стар.: Жовтень село Лесные Хутора Нежинский район, Черниговская область, Украина Лесовы́е Хуторы́ (укр. Лісові Хутори; до 2016 года — Жо́втень[1], укр. Жовтень) — село в Носовском районе Черниговской... Показать все
Работа или профессия
Между 02.11.1954 и 14.08.1987
Плотник, столяр | Главленинградстрой (УНР-2 Треста-20) | Construction | Death | Исключен из списочного состава УНР-2 в связи со смертью. https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-3067
Бракосочетание
23.03.1955

Жена: Бондаренко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
23.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Анна Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Бондаренко Анна Ивановна

Смерть
14.08.1987
Причина смерти: HeartDisease
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