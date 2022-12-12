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Анна Ивановна

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Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1760

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Семененко Трофим Карпович

Отец ребёнка: Семененко Карп Лукьянович

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Семененко Алексей Карпович

Отец ребёнка: Семененко Карп Лукьянович

Смерть
1793
Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Семененко Савва Карпович

Отец ребёнка: Семененко Карп Лукьянович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Семененко Афанасий Карпович

Отец ребёнка: Семененко Карп Лукьянович

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Семененко Антон Карпович

Отец ребёнка: Семененко Карп Лукьянович

Мурафа, Харківська область
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