Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Семененко Трофим Карпович
Отец ребёнка: Семененко Карп Лукьянович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Семененко Алексей Карпович
Отец ребёнка: Семененко Карп Лукьянович
Смерть
1793
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Семененко Карп Лукьянович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Семененко Афанасий Карпович
Отец ребёнка: Семененко Карп Лукьянович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Семененко Карп Лукьянович