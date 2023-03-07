Семененко Трофим Карпович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Семененко Карп Лукьянович
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Семененко Емельян Трофимович
Мать ребёнка: Семененко Варвара ?
Рождение ребёнка
1810
Сын: Семененко Иван Трофимович
Мать ребёнка: Семененко Варвара ?
Рождение ребёнка
1814
Сын: Семененко Илья Трофимович ?
Мать ребёнка: Семененко Варвара ?
Рождение ребёнка
1825
Сын: Семененко Семён Трофимович
Мать ребёнка: Семененко Варвара ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна, Анна, Фекла, Мария ?
Мать ребёнка: Семененко Варвара ?
Смерть
1833