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Семененко Трофим Карпович

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Место рождения

Шаровка, Харківська область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Семененко Карп Лукьянович

Мать: Анна Ивановна

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Семененко Емельян Трофимович

Мать ребёнка: Семененко Варвара ?

Рождение ребёнка
1810

Сын: Семененко Иван Трофимович

Мать ребёнка: Семененко Варвара ?

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Семененко Илья Трофимович ?

Мать ребёнка: Семененко Варвара ?

Рождение ребёнка
1825

Сын: Семененко Семён Трофимович

Мать ребёнка: Семененко Варвара ?

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна, Анна, Фекла, Мария ?

Мать ребёнка: Семененко Варвара ?

Смерть
1833
Шаровка, Харківська область
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