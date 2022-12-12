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Семененко Варвара ?

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Место рождения

Шаровка, Харківська область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Семененко Емельян Трофимович

Отец ребёнка: Семененко Трофим Карпович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Семененко Иван Трофимович

Отец ребёнка: Семененко Трофим Карпович

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Семененко Илья Трофимович ?

Отец ребёнка: Семененко Трофим Карпович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Семененко Семён Трофимович

Отец ребёнка: Семененко Трофим Карпович

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна, Анна, Фекла, Мария ?

Отец ребёнка: Семененко Трофим Карпович

Смерть
Неизвестно
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