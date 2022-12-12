Семененко Варвара ?
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Семененко Емельян Трофимович
Отец ребёнка: Семененко Трофим Карпович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Семененко Иван Трофимович
Отец ребёнка: Семененко Трофим Карпович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Семененко Илья Трофимович ?
Отец ребёнка: Семененко Трофим Карпович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Семененко Семён Трофимович
Отец ребёнка: Семененко Трофим Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна, Анна, Фекла, Мария ?
Отец ребёнка: Семененко Трофим Карпович
Смерть
Неизвестно