Семененко Илья Трофимович ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Семененко Трофим Карпович
Мать: Семененко Варвара ?
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна ?
Рождение ребёнка
1852
Сын: Семененко Варфоломей Ильич ?
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна ?
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Семененко Дарья Ильинична ?
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна ?
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна ?
Смерть
1858