Семененко Илья Трофимович ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семененко Илья Трофимович ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Семененко Трофим Карпович

Мать: Семененко Варвара ?

Рождение ребёнка
1848

Сын: Семененко Денис Ильич ?

Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна ?

Рождение ребёнка
1852

Сын: Семененко Варфоломей Ильич ?

Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна ?

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Семененко Дарья Ильинична ?

Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна ?

Рождение ребёнка
1857

Сын: Семененко Филипп Ильич ?

Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна ?

Смерть
1858
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