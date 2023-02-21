Семененко Емельян Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семененко Емельян Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Семененко Трофим Карпович

Мать: Семененко Варвара ?

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Семененко Марья Емельяновна ?

Мать ребёнка: Семененко Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Семененко Илья Емельянович

Мать ребёнка: Семененко Марфа Ивановна

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Семененко Аксентий Емельянович ?

Мать ребёнка: Семененко Марфа Ивановна

Мурафа, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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