Семененко Емельян Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Семененко Трофим Карпович
Мать: Семененко Варвара ?
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Семененко Марья Емельяновна ?
Мать ребёнка: Семененко Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Семененко Илья Емельянович
Мать ребёнка: Семененко Марфа Ивановна
Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1841
Сын: Семененко Аксентий Емельянович ?
Мать ребёнка: Семененко Марфа Ивановна
Мурафа, Харківська область
Смерть
Неизвестно