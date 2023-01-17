Семененко Афанасий Карпович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Семененко Карп Лукьянович
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Феопент Афанасьевич Семененко ?
Мать ребёнка: Улита Ивановна Чумаченко
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ефим Афанасьевич Семененко ?
Мать ребёнка: Улита Ивановна Чумаченко
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Семененко Герасим Афанасьевич
Мать ребёнка: Улита Ивановна Чумаченко
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Татьяна Афанасьевна Семененко
Мать ребёнка: Улита Ивановна Чумаченко
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Семененко Федосья Афанасьевна
Мать ребёнка: Улита Ивановна Чумаченко
Смерть
Неизвестно