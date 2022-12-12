Семененко Савва Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Семененко Карп Лукьянович
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Савва Саввович Семененко ?
Мать ребёнка: Меланья Ивановна ?
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Семененко Агафья Саввична
Мать ребёнка: Меланья Ивановна ?
Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1822
Сын: Игнат Саввович Семененко ?
Мать ребёнка: Меланья Ивановна ?
Рождение ребёнка
1825
Сын: Афанасий Саввович Семененко ?
Мать ребёнка: Меланья Ивановна ?
Рождение ребёнка
1828
Сын: Александр Саввович Семененко ?
Мать ребёнка: Меланья Ивановна ?
Смерть
1833