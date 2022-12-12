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Семененко Савва Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Семененко Карп Лукьянович

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Савва Саввович Семененко ?

Мать ребёнка: Меланья Ивановна ?

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Семененко Агафья Саввична

Мать ребёнка: Меланья Ивановна ?

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Игнат Саввович Семененко ?

Мать ребёнка: Меланья Ивановна ?

Рождение ребёнка
1825

Сын: Афанасий Саввович Семененко ?

Мать ребёнка: Меланья Ивановна ?

Рождение ребёнка
1828

Сын: Александр Саввович Семененко ?

Мать ребёнка: Меланья Ивановна ?

Смерть
1833
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