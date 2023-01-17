Меланья Ивановна ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Савва Саввович Семененко ?
Отец ребёнка: Семененко Савва Карпович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Семененко Агафья Саввична
Отец ребёнка: Семененко Савва Карпович
Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1822
Сын: Игнат Саввович Семененко ?
Отец ребёнка: Семененко Савва Карпович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Афанасий Саввович Семененко ?
Отец ребёнка: Семененко Савва Карпович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Александр Саввович Семененко ?
Отец ребёнка: Семененко Савва Карпович
Смерть
Неизвестно