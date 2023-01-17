Семененко Антон Карпович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Семененко Карп Лукьянович
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Семененко Ульяна Антоновна
Мать ребёнка: Семененко Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Семененко София Антоновна
Мать ребёнка: Семененко Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Семененко София Антоновна
Мать ребёнка: Семененко Екатерина Николаевна
Смерть
1856