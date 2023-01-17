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Семененко Антон Карпович

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Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1804

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Семененко Карп Лукьянович

Мать: Анна Ивановна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Семененко Ульяна Антоновна

Мать ребёнка: Семененко Екатерина Николаевна

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Семененко София Антоновна

Мать ребёнка: Семененко Екатерина Николаевна

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Семененко София Антоновна

Мать ребёнка: Семененко Екатерина Николаевна

Смерть
1856
Мурафа, Харківська область
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