(Коновалова) Домна
Место рожденияпочинок Ледухи Перевозинский район Удмуртия
Дата рождения1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Коновалов Павел
Мать: Анастасия Давидовна
починок Ледухи Перевозинский район Удмуртия
Бракосочетание
27.01.1910
Муж: Мельников Григорий
с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Мельников Константин
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
27.09.1917
Дочь: Таисья
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
19.08.1921
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Мельников Григорий
д. Патраково
Рождение ребёнка
19.08.1921
Сын: Мельников Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Мельников Григорий
д. Патраково
Рождение ребёнка
09.09.1922
Сын: Мельников Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Мельников Григорий
д. Патраково
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мельников Алексей
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Мельников Аркадий
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Мельников Геннадий
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Мельников Григорий