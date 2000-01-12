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(Коновалова) Домна

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Место рождения

починок Ледухи Перевозинский район Удмуртия

Дата рождения

1891

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Коновалов Павел

Мать: Анастасия Давидовна

починок Ледухи Перевозинский район Удмуртия
Бракосочетание
27.01.1910

Муж: Мельников Григорий

с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
1911

Сын: Мельников Константин

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Рождение ребёнка
27.09.1917

Дочь: Таисья

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Рождение ребёнка
19.08.1921

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Мельников Григорий

д. Патраково
Рождение ребёнка
19.08.1921

Сын: Мельников Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Мельников Григорий

д. Патраково
Рождение ребёнка
09.09.1922

Сын: Мельников Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Мельников Григорий

д. Патраково
Рождение ребёнка
1925

Сын: Мельников Алексей

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Рождение ребёнка
1929

Сын: Мельников Аркадий

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Рождение ребёнка
1929

Сын: Мельников Геннадий

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Мельников Григорий

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