Мельников Григорий
Место рожденияд. Патраково Удмуртская АССР
Дата рождения1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Мельников Василий
д. Патраково Удмуртская АССР
Бракосочетание
27.01.1910
Жена: Домна
с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Мельников Константин
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
19.08.1921
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Домна
д. Патраково
Рождение ребёнка
19.08.1921
Сын: Мельников Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Домна
д. Патраково
Рождение ребёнка
09.09.1922
Сын: Мельников Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Домна
д. Патраково
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мельников Алексей
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Мельников Аркадий
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Мельников Геннадий
Мать ребёнка: Домна