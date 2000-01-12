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Мельников Григорий

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Место рождения

д. Патраково Удмуртская АССР

Дата рождения

1890

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Мельников Василий

Мать: Мельникова Мария Мокиевна

д. Патраково Удмуртская АССР
Бракосочетание
27.01.1910

Жена: Домна

с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
1911

Сын: Мельников Константин

Мать ребёнка: Домна

Рождение ребёнка
27.09.1917

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Домна

Рождение ребёнка
19.08.1921

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Домна

д. Патраково
Рождение ребёнка
19.08.1921

Сын: Мельников Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Домна

д. Патраково
Рождение ребёнка
09.09.1922

Сын: Мельников Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Домна

д. Патраково
Рождение ребёнка
1925

Сын: Мельников Алексей

Мать ребёнка: Домна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Домна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Мельников Аркадий

Мать ребёнка: Домна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Мельников Геннадий

Мать ребёнка: Домна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Домна

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