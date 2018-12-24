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Мельников Василий

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Место рождения

деревня Патраково

Дата рождения

24.12.1859

Дата смерти

06.12.1916

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1859

Отец: Мельников Ефим (Евфимий)

Мать: Мельникова Ксения Васильевна

деревня Патраково
Бракосочетание
06.02.1878

Жена: Мельникова Мария Мокиевна

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Мельников Степан Васильевич

Мать ребёнка: Мельникова Мария Мокиевна

Удмуртская Республика, с. Патраково
Рождение ребёнка
29.07.1881

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Мельникова Мария Мокиевна

деревня Патраково
Рождение ребёнка
30.04.1889

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Мельникова Мария Мокиевна

деревня Патраково
Рождение ребёнка
1890

Сын: Мельников Григорий

Мать ребёнка: Мельникова Мария Мокиевна

д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Мельников Трофим Васильевич

Мать ребёнка: Мельникова Мария Мокиевна

д. патраково
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Мельникова Мария Мокиевна

д. Патраково
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец, нижний чин запаса, сельский работник
Смерть
06.12.1916
д. Патраково
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