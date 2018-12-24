Мельников Василий
Место рождениядеревня Патраково
Дата рождения24.12.1859
Дата смерти06.12.1916
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1859
деревня Патраково
Бракосочетание
06.02.1878
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Мельников Степан Васильевич
Мать ребёнка: Мельникова Мария Мокиевна
Удмуртская Республика, с. Патраково
Рождение ребёнка
29.07.1881
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Мельникова Мария Мокиевна
деревня Патраково
Рождение ребёнка
30.04.1889
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Мельникова Мария Мокиевна
деревня Патраково
Рождение ребёнка
1890
Сын: Мельников Григорий
Мать ребёнка: Мельникова Мария Мокиевна
д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Мельников Трофим Васильевич
Мать ребёнка: Мельникова Мария Мокиевна
д. патраково
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Мельникова Мария Мокиевна
д. Патраково
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец, нижний чин запаса, сельский работник
Смерть
06.12.1916
д. Патраково