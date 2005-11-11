Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1915
Сын: Дерюшев Михаил
Отец ребёнка: Дерюшев Сергей Еремеевич
Рождение ребёнка
02.07.1923
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Дерюшев Сергей Еремеевич
Рождение ребёнка
15.08.1926
Сын: Дерюшев Василий
Отец ребёнка: Дерюшев Сергей Еремеевич
Рождение ребёнка
24.08.1928
Сын: Дерюшев Андрей
Отец ребёнка: Дерюшев Сергей Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерюшев Александр
Отец ребёнка: Дерюшев Сергей Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Дерюшев Сергей Еремеевич
Смерть
1972