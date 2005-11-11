Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1915

Сын: Дерюшев Михаил

Отец ребёнка: Дерюшев Сергей Еремеевич

Рождение ребёнка
02.07.1923

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Дерюшев Сергей Еремеевич

Рождение ребёнка
15.08.1926

Сын: Дерюшев Василий

Отец ребёнка: Дерюшев Сергей Еремеевич

Рождение ребёнка
24.08.1928

Сын: Дерюшев Андрей

Отец ребёнка: Дерюшев Сергей Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерюшев Александр

Отец ребёнка: Дерюшев Сергей Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Дерюшев Сергей Еремеевич

Смерть
1972
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