Мельникова (Коробейников) Мария Мокиевна
Место рожденияпочинок Максимова
Дата рождения18.03.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1859
починок Максимова
Бракосочетание
06.02.1878
Муж: Мельников Василий
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Мельников Степан Васильевич
Отец ребёнка: Мельников Василий
Удмуртская Республика, с. Патраково
Рождение ребёнка
29.07.1881
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Мельников Василий
деревня Патраково
Рождение ребёнка
30.04.1889
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Мельников Василий
деревня Патраково
Рождение ребёнка
1890
Сын: Мельников Григорий
Отец ребёнка: Мельников Василий
д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Мельников Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Мельников Василий
д. патраково
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Мельников Василий
д. Патраково