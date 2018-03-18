Мельникова (Коробейников) Мария Мокиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Коробейников) Мария Мокиевна

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Место рождения

починок Максимова

Дата рождения

18.03.1859

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1859

Отец: Коробейников Мокий Петрович

Мать: Коробейникова Татьяна Степановна

починок Максимова
Бракосочетание
06.02.1878

Муж: Мельников Василий

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Мельников Степан Васильевич

Отец ребёнка: Мельников Василий

Удмуртская Республика, с. Патраково
Рождение ребёнка
29.07.1881

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Мельников Василий

деревня Патраково
Рождение ребёнка
30.04.1889

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Мельников Василий

деревня Патраково
Рождение ребёнка
1890

Сын: Мельников Григорий

Отец ребёнка: Мельников Василий

д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Мельников Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Мельников Василий

д. патраково
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Мельников Василий

д. Патраково
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