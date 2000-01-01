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Коробейников Мокий Петрович

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Место рождения

починок Максимова

Дата рождения

Около 1832

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Коробейников Петр

Мать: не указана

починок Максимова
Бракосочетание
24.01.1854

Жена: Коробейникова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
18.03.1859

Дочь: Мельникова Мария Мокиевна

Мать ребёнка: Коробейникова Татьяна Степановна

починок Максимова
Рождение ребёнка
28.10.1861

Сын: Коробейников Яков Мокиевич

Мать ребёнка: Коробейникова Татьяна Степановна

починок Максимова
Рождение ребёнка
14.03.1864

Дочь: Александра Мокиевна

Мать ребёнка: Коробейникова Татьяна Степановна

починок Максимова
Рождение ребёнка
01.07.1865

Сын: Коробейников Александр

Мать ребёнка: Коробейникова Татьяна Степановна

починок Максимова
Рождение ребёнка
09.09.1866

Сын: Коробейников Иван

Мать ребёнка: Коробейникова Татьяна Степановна

починок Максимова
Рождение ребёнка
01.09.1868

Сын: Коробейников Михаил Мокиевич

Мать ребёнка: Коробейникова Татьяна Степановна

починок Максимова
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Коробейникова Татьяна Степановна

починок Максимова
Рождение ребёнка
14.11.1872

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Коробейникова Татьяна Степановна

починок Максимова
Рождение ребёнка
17.01.1876

Дочь: Ксения Мокиевна

Мать ребёнка: Коробейникова Татьяна Степановна

починок Максимова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин, земледелец
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