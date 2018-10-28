Коробейников Яков Мокиевич
Место рожденияпочинок Максимова
Дата рождения28.10.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1861
починок Максимова
Бракосочетание
25.01.1880
Рождение ребёнка
01.10.1881
Дочь: Харитина (Харитонья) Яковлевна
Мать ребёнка: Коробейникова Пелагея (Пелагiя) Ивановна
починок Максимова
Рождение ребёнка
07.09.1883
Сын: Коробейников Илья
Мать ребёнка: Коробейникова Пелагея (Пелагiя) Ивановна
починок Максимова
Рождение ребёнка
Около 28.02.1887
Сын: Коробейников Семен
Мать ребёнка: Коробейникова Пелагея (Пелагiя) Ивановна
починок Фомина
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Коробейникова Пелагея (Пелагiя) Ивановна
п. Максимова
Рождение ребёнка
02.08.1889
Дочь: Наталия Яковлевна
Мать ребёнка: Коробейникова Пелагея (Пелагiя) Ивановна
починок Максимова
Рождение ребёнка
02.12.1894
Дочь: Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Коробейникова Пелагея (Пелагiя) Ивановна
починок Максимова
Рождение ребёнка
19.12.1895
Дочь: Анисия Яковлевна
Мать ребёнка: Коробейникова Пелагея (Пелагiя) Ивановна
починок Максимова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин, земледелец