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Коробейников Яков Мокиевич

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Место рождения

починок Максимова

Дата рождения

28.10.1861

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1861

Отец: Коробейников Мокий Петрович

Мать: Коробейникова Татьяна Степановна

починок Максимова
Бракосочетание
25.01.1880

Жена: Коробейникова Пелагея (Пелагiя) Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1881

Дочь: Харитина (Харитонья) Яковлевна

Мать ребёнка: Коробейникова Пелагея (Пелагiя) Ивановна

починок Максимова
Рождение ребёнка
07.09.1883

Сын: Коробейников Илья

Мать ребёнка: Коробейникова Пелагея (Пелагiя) Ивановна

починок Максимова
Рождение ребёнка
Около 28.02.1887

Сын: Коробейников Семен

Мать ребёнка: Коробейникова Пелагея (Пелагiя) Ивановна

починок Фомина
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Коробейникова Пелагея (Пелагiя) Ивановна

п. Максимова
Рождение ребёнка
02.08.1889

Дочь: Наталия Яковлевна

Мать ребёнка: Коробейникова Пелагея (Пелагiя) Ивановна

починок Максимова
Рождение ребёнка
02.12.1894

Дочь: Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Коробейникова Пелагея (Пелагiя) Ивановна

починок Максимова
Рождение ребёнка
19.12.1895

Дочь: Анисия Яковлевна

Мать ребёнка: Коробейникова Пелагея (Пелагiя) Ивановна

починок Максимова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин, земледелец
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