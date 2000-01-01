Коробейникова (Хрусталева) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1854
Рождение ребёнка
18.03.1859
Дочь: Мельникова Мария Мокиевна
Отец ребёнка: Коробейников Мокий Петрович
починок Максимова
Рождение ребёнка
28.10.1861
Сын: Коробейников Яков Мокиевич
Отец ребёнка: Коробейников Мокий Петрович
починок Максимова
Рождение ребёнка
14.03.1864
Дочь: Александра Мокиевна
Отец ребёнка: Коробейников Мокий Петрович
починок Максимова
Рождение ребёнка
01.07.1865
Отец ребёнка: Коробейников Мокий Петрович
починок Максимова
Рождение ребёнка
09.09.1866
Сын: Коробейников Иван
Отец ребёнка: Коробейников Мокий Петрович
починок Максимова
Рождение ребёнка
01.09.1868
Сын: Коробейников Михаил Мокиевич
Отец ребёнка: Коробейников Мокий Петрович
починок Максимова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Коробейников Мокий Петрович
починок Максимова
Рождение ребёнка
14.11.1872
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Коробейников Мокий Петрович
починок Максимова
Рождение ребёнка
17.01.1876
Дочь: Ксения Мокиевна
Отец ребёнка: Коробейников Мокий Петрович
починок Максимова
Работа или профессия
Неизвестно