Коробейникова (Хрусталева) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова (Хрусталева) Татьяна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1854

Муж: Коробейников Мокий Петрович

Рождение ребёнка
18.03.1859

Дочь: Мельникова Мария Мокиевна

Отец ребёнка: Коробейников Мокий Петрович

починок Максимова
Рождение ребёнка
28.10.1861

Сын: Коробейников Яков Мокиевич

Отец ребёнка: Коробейников Мокий Петрович

починок Максимова
Рождение ребёнка
14.03.1864

Дочь: Александра Мокиевна

Отец ребёнка: Коробейников Мокий Петрович

починок Максимова
Рождение ребёнка
01.07.1865

Сын: Коробейников Александр

Отец ребёнка: Коробейников Мокий Петрович

починок Максимова
Рождение ребёнка
09.09.1866

Сын: Коробейников Иван

Отец ребёнка: Коробейников Мокий Петрович

починок Максимова
Рождение ребёнка
01.09.1868

Сын: Коробейников Михаил Мокиевич

Отец ребёнка: Коробейников Мокий Петрович

починок Максимова
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Коробейников Мокий Петрович

починок Максимова
Рождение ребёнка
14.11.1872

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Коробейников Мокий Петрович

починок Максимова
Рождение ребёнка
17.01.1876

Дочь: Ксения Мокиевна

Отец ребёнка: Коробейников Мокий Петрович

починок Максимова
Работа или профессия
Неизвестно
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