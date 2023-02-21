Коробейникова (Жернакова) Пелагея (Пелагiя) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова (Жернакова) Пелагея (Пелагiя) Ивановна

Место рождения

село Паздеры

Дата рождения

01.10.1860

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1860

Отец: Жернаков Иван Меркуриевич

Мать: Жернакова Екатерина Николаевна

село Паздеры
Бракосочетание
25.01.1880

Муж: Коробейников Яков Мокиевич

Рождение ребёнка
01.10.1881

Дочь: Харитина (Харитонья) Яковлевна

Отец ребёнка: Коробейников Яков Мокиевич

починок Максимова
Рождение ребёнка
07.09.1883

Сын: Коробейников Илья

Отец ребёнка: Коробейников Яков Мокиевич

починок Максимова
Рождение ребёнка
Около 28.02.1887

Сын: Коробейников Семен

Отец ребёнка: Коробейников Яков Мокиевич

починок Фомина
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Коробейников Яков Мокиевич

п. Максимова
Рождение ребёнка
02.08.1889

Дочь: Наталия Яковлевна

Отец ребёнка: Коробейников Яков Мокиевич

починок Максимова
Рождение ребёнка
02.12.1894

Дочь: Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Коробейников Яков Мокиевич

починок Максимова
Рождение ребёнка
19.12.1895

Дочь: Анисия Яковлевна

Отец ребёнка: Коробейников Яков Мокиевич

починок Максимова
Работа или профессия
Неизвестно
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