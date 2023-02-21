Коробейникова (Жернакова) Пелагея (Пелагiя) Ивановна
Место рождениясело Паздеры
Дата рождения01.10.1860
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1860
село Паздеры
Бракосочетание
25.01.1880
Рождение ребёнка
01.10.1881
Дочь: Харитина (Харитонья) Яковлевна
Отец ребёнка: Коробейников Яков Мокиевич
починок Максимова
Рождение ребёнка
07.09.1883
Сын: Коробейников Илья
Отец ребёнка: Коробейников Яков Мокиевич
починок Максимова
Рождение ребёнка
Около 28.02.1887
Сын: Коробейников Семен
Отец ребёнка: Коробейников Яков Мокиевич
починок Фомина
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Коробейников Яков Мокиевич
п. Максимова
Рождение ребёнка
02.08.1889
Дочь: Наталия Яковлевна
Отец ребёнка: Коробейников Яков Мокиевич
починок Максимова
Рождение ребёнка
02.12.1894
Дочь: Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Коробейников Яков Мокиевич
починок Максимова
Рождение ребёнка
19.12.1895
Дочь: Анисия Яковлевна
Отец ребёнка: Коробейников Яков Мокиевич
починок Максимова
Работа или профессия
Неизвестно