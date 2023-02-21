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Мельников Степан Васильевич

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Место рождения

Удмуртская Республика, с. Патраково

Дата рождения

Около 1880

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Мельников Василий

Мать: Мельникова Мария Мокиевна

Удмуртская Республика, с. Патраково
Рождение ребёнка
25.03.1899

Сын: Мельников Иван Степанович

Мать ребёнка: Мельникова Мария Дмитриевна

деревня Патраково
Рождение ребёнка
07.06.1901

Сын: Мельников Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Мельникова Мария Дмитриевна

деревня Патраково
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