Мельников Степан Васильевич
Место рожденияУдмуртская Республика, с. Патраково
Дата рожденияОколо 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Мельников Василий
Удмуртская Республика, с. Патраково
Рождение ребёнка
25.03.1899
Сын: Мельников Иван Степанович
Мать ребёнка: Мельникова Мария Дмитриевна
деревня Патраково
Рождение ребёнка
07.06.1901
Сын: Мельников Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Мельникова Мария Дмитриевна
деревня Патраково