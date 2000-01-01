Мельникова Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1899
Сын: Мельников Иван Степанович
Отец ребёнка: Мельников Степан Васильевич
деревня Патраково
Рождение ребёнка
07.06.1901
Сын: Мельников Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Мельников Степан Васильевич
деревня Патраково
Работа или профессия
Неизвестно