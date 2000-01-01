Мельникова Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1899

Сын: Мельников Иван Степанович

Отец ребёнка: Мельников Степан Васильевич

деревня Патраково
Рождение ребёнка
07.06.1901

Сын: Мельников Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Мельников Степан Васильевич

деревня Патраково
Работа или профессия
Неизвестно
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