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(Дерюшева) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дерюшев Сергей Еремеевич

Мать: Мария Васильевна

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