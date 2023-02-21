Мельников Ефим (Евфимий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Ефим (Евфимий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Глазырина Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Мельникова Ксения Васильевна

деревня Патраково
Рождение ребёнка
24.12.1859

Сын: Мельников Василий

Мать ребёнка: Мельникова Ксения Васильевна

деревня Патраково
Работа или профессия
Неизвестно
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