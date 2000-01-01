Мельникова Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Глазырина Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Мельников Ефим (Евфимий)
деревня Патраково
Рождение ребёнка
24.12.1859
Сын: Мельников Василий
Отец ребёнка: Мельников Ефим (Евфимий)
деревня Патраково
Работа или профессия
Неизвестно