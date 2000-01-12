(Мельникова) Таисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1917
Дата смерти12.01.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1917
Отец: Мельников Григорий
Мать: Домна
Рождение ребёнка
19.07.1939
Сын: Седов Анатолий
Отец ребёнка: Седов Михаил
д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
04.08.1948
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Седов Михаил
д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
05.09.1950
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Седов Михаил
д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
04.12.1951
Сын: Седов Виктор
Отец ребёнка: Седов Михаил
д. Патраково Удмуртская АССР
Смерть
12.01.2000