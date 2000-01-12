(Мельникова) Таисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мельникова) Таисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1917

Дата смерти

12.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1917

Отец: Мельников Григорий

Мать: Домна

Рождение ребёнка
19.07.1939

Сын: Седов Анатолий

Отец ребёнка: Седов Михаил

д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
04.08.1948

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Седов Михаил

д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
05.09.1950

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Седов Михаил

д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
04.12.1951

Сын: Седов Виктор

Отец ребёнка: Седов Михаил

д. Патраково Удмуртская АССР
Смерть
12.01.2000
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