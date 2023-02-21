(Седова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Седова) Валентина

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Место рождения

д. Патраково Удмуртская АССР

Дата рождения

05.09.1950

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1950

Отец: Седов Михаил

Мать: Таисья

д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
21.09.1970

Сын: Резник Игорь

Отец ребёнка: Резник Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резник Константин

Отец ребёнка: Резник Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резник Игорь

Отец ребёнка: не указан

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