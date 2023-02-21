(Седова) Валентина
Место рожденияд. Патраково Удмуртская АССР
Дата рождения05.09.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1950
Отец: Седов Михаил
Мать: Таисья
д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
21.09.1970
Сын: Резник Игорь
Отец ребёнка: Резник Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резник Константин
Отец ребёнка: Резник Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резник Игорь
Отец ребёнка: не указан