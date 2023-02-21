Седов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1919

Дата смерти

14.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1919

Отец: Седов Яков

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
19.07.1939

Сын: Седов Анатолий

Мать ребёнка: Таисья

д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
04.08.1948

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Таисья

д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
05.09.1950

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Таисья

д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
04.12.1951

Сын: Седов Виктор

Мать ребёнка: Таисья

д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.06.1991
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