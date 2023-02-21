Седов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1919
Дата смерти14.06.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1919
Отец: Седов Яков
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
19.07.1939
Сын: Седов Анатолий
Мать ребёнка: Таисья
д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
04.12.1951
Сын: Седов Виктор
Мать ребёнка: Таисья
д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.06.1991