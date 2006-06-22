Седов Анатолий
Место рожденияд. Патраково Удмуртская АССР
Дата рождения19.07.1939
Дата смерти22.06.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1939
Отец: Седов Михаил
Мать: Таисья
д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
03.05.1961
Мать ребёнка: Евдокия
СССР
Рождение ребёнка
02.08.1966
Сын: Седов Юрий
Мать ребёнка: Евдокия
г. Воткинск
Бракосочетание
18.03.1971
Жена: Евдокия
с. Перевозное
Смерть
22.06.2006
д. Нива Удмуртия
Похороны
Неизвестно
с. Перевозное