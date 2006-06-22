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Седов Анатолий

Место рождения

д. Патраково Удмуртская АССР

Дата рождения

19.07.1939

Дата смерти

22.06.2006

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1939

Отец: Седов Михаил

Мать: Таисья

д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
03.05.1961

Сын: Седов Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Евдокия

СССР
Рождение ребёнка
02.08.1966

Сын: Седов Юрий

Мать ребёнка: Евдокия

г. Воткинск
Бракосочетание
18.03.1971

Жена: Евдокия

с. Перевозное
Смерть
22.06.2006
д. Нива Удмуртия
Похороны
Неизвестно
с. Перевозное
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